Появились новые фигуранты в деле о поставке некачественных бронежилетов на 2 млрд руб.

В расследовании дела о поставке некачественных средств защиты для Вооруженных сил РФ появились четыре новых фигуранта.

Дело касается реализации государственного контракта на сумму около 2 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ инициировало уголовное производство в отношении руководства группы компаний «Пикет». Генеральному директору, начальнику службы безопасности и финансовому директору предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Параллельно с этим ведется расследование по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Министерства обороны. В рамках этого дела проходят четыре человека, один из которых является пенсионером без судимостей.

Суть обвинения заключается в поставке 20 тыс. бронежилетов для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Качество данных средств защиты не соответствовало требованиям, установленным Министерством обороны. Все основные обвиняемые по делу о мошенничестве в настоящее время находятся под стражей. Генеральный директор ГК «Пикет» обратился в суд с просьбой о переводе из следственного изолятора под домашний арест.

Ранее стало известно о том, что Путин освободил замруководителя ФМБА Фадееву от занимаемой должности.