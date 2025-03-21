Появились оценки потерь ВСУ при попытке вторжения в Белгородскую область

Потери украинских военнослужащих, попытавшихся вторгнуться в Белгородскую область, достигли 300 человек. Российские войска успешно отражают атаки, вынуждая противника отступать к границе, где украинские силы безуспешно пытаются закрепиться в нейтральной зоне, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, российские военные пресекли продвижение боевиков в лесополосе к югу от Демидовки. Столкнувшись с потерей техники, подразделения ВСУ изменили тактику, высаживая десант ближе к границе, однако и там их попытки закрепиться пресекаются российскими FPV-дронами.

По данным Mash, противник перебрасывает силы в украинское село Марьино. Одновременно с этим со стороны Сум фиксируется прибытие новых подкреплений.

На данный момент украинской армии не удалось установить контроль ни над одним населенным пунктом в приграничной нейтральной зоне.

Ранее сообщалось, что украинское подразделение попыталось прорваться в Белгородскую область в Краснояружском районе, но было отбито. По подсчетам пограничников, вражеская группа составляла порядка 30-50 бойцов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что три мирных жителя региона пострадали при атаке солдат ВСУ.