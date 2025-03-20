Три мирных жителя пострадали в Белгородской области при атаке ВСУ

Атаки украинских военных на Белгородскую область продолжаются. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, ранения получили три мирных жителя во время атаки ВСУ.

Гладков сообщил о том, что украинцы продолжают атаки на два района Белгородской области – Ракитянский и Краснояружский, ранения получили три мирных жителя. Так, на дороге Графовка — Репяховка движущийся автомобиль попал под атаку вражеского БПЛА, в итоге мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму, но смог самостоятельно добраться до больницы.

Еще один БПЛА атаковал служебный автобус на автодороге Святославка – Илек-Кошары. Пострадали два супруга: женщина получила множественные осколочные ранения грудной клетки, минно-взрывную травму. Практически такие же травмы получил ее муж.

Ранее стало известно, что группа украинских бойцов пыталась прорваться в Белгородскую область.