Появились подробности громкого дела о взрыве, в результате которого погиб Гурциев

Предполагаемый мужчина, устроивший взрыв в Ставрополе, жил в доме, возле которого погиб первый заместитель главы города, ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев. Об этом стало известно SHOT.

По информации источника, 29-летний мужчина снял квартиру в доме, расположенном на улице Чехова, всего 15 дней назад, предположительно, для осуществления слежки за Гурциевым. Сам квартиросъемщик родом из Краснодарского края. Известно, что официально он нигде не работал.

По предварительным данным, в ночь трагедии мужчина подошел к Гурциеву, который стоял возле своего дома, и привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ), мощностью около 300 г тротилового эквивалента.

Известно, что после взрыва Гурциев попытался отползти от места, где сдетонировало СВУ, и находился в живых почти пять минут. По информации некоторых источников, бомба у организатора убийства находилась в сумке.

На данный момент следователи рассматривают версию о том, что подорвавший Гурциева мужчина был в курсе, что у него есть взрывное устройство. Правоохранители проводят обыск в его арендованной квартире. Кроме того, им предстоит допросить ее хозяйку.

Как ранее сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, после смерти Гурциева рассматривается версия о теракте, который могли устроить украинские нацисты.

Известно, что ветеран СВО также был внесен в базу «Миротворца». Это скандальный сайт, который был создан в 2014 году, где публикуются персональные данные тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что камеры засняли момент смерти замглавы Ставрополя Заура Гурциева.