Появились подробности инцидента со взрывом в Москва-Сити

Причиной громких взрывов на парковке в Москва-Сити стали три баллона с горючим — они взорвались из-за сильного давления, сообщил SHOT. По информации источника, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в подземном паркинге в Москва-Сити произошел взрыв, из-за которого возник сильный пожар. Сначала в СМИ появилась информация о том, что взорвался автомобиль. Как сообщал телеграм-канал Mash, пожару был присвоен повышенный ранг опасности.

Как уточнили в московском управлении МЧС, на площади 30 кв. м загорелись строительные материалы. Отмечалось, что возгорание произошло на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Пожар был успешно локализован.

Как отмечает SHOT, происшествие с автомобилем в Москва-Сити все же произошло — на Пресненской набережной. Там пожарная машина, спешившая на вызов, попала в ДТП. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что склад загорелся в Московском районе Санкт-Петербурга.