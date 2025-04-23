Появились подробности инцидента со взрывом в Москва-Сити
SHOT: причиной взрыва на парковке в Москва-Сити стали баллоны с горючим
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Причиной громких взрывов на парковке в Москва-Сити стали три баллона с горючим — они взорвались из-за сильного давления, сообщил SHOT. По информации источника, никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в подземном паркинге в Москва-Сити произошел взрыв, из-за которого возник сильный пожар. Сначала в СМИ появилась информация о том, что взорвался автомобиль. Как сообщал телеграм-канал Mash, пожару был присвоен повышенный ранг опасности.
Как уточнили в московском управлении МЧС, на площади 30 кв. м загорелись строительные материалы. Отмечалось, что возгорание произошло на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Пожар был успешно локализован.
Как отмечает SHOT, происшествие с автомобилем в Москва-Сити все же произошло — на Пресненской набережной. Там пожарная машина, спешившая на вызов, попала в ДТП. Обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что склад загорелся в Московском районе Санкт-Петербурга.