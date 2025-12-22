Появились подробности взрыва автомобиля в Москве

В Москве следствие рассматривает версию о преднамеренном подрыве автомобиля, пишет телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, причиной взрыва Kia Sorento утром 22 декабря во дворе жилого дома на улице Ясеневой стало самодельное взрывное устройство (СВУ).

По информации источника, устройство могло быть заложено под днищем автомобиля. Взрыв произошел через несколько секунд после того, как машина начала движение — водитель успел проехать лишь несколько метров.

Мощность взрыва была значительной: осколками повреждено не менее семи припаркованных рядом автомобилей. Сама Kia с серьезными повреждениями осталась стоять посреди парковки.

Единственный пострадавший — 56-летний водитель, был зажат в деформированном салоне. Его с трудом извлекли спасатели. Мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

По данным источников, у него множественные осколочные ранения, серьезные травмы ног, перелом лицевой кости и контузия.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту произошедшего. На месте работают следователи и криминалисты.

