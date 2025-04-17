Появились подробности задержания иностранца, планировавшего поджог в Пятигорске: там должен был выступить Воля

Концерт известного российского комика Павла Воли в Пятигорске отменили за несколько часов до выступления из-за сообщения о теракте, сообщила Baza. По данным источников, угроза исходила от 24-летнего уроженца Таджикистана, который планировал устроить поджог во время шоу.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании гражданина одной из стран Центральной Азии в Пятигорске. Мужчина планировал устроить теракт в досуговом центре. Позже выяснилось, что задержанный состоял в запрещенной в РФ террористической группировке.

Как стало известно телеграм-каналу, иностранный гражданин намеревался поджечь дворец культуры (ДК) «София» во время выступления Воли, которое должно было состояться 16 апреля.

Следствие установило, что задание совершить теракт злоумышленник получил через мессенджер. В рамках подготовки к преступлению мужчина приготовил три «коктейля Молотова» и за неделю до концерта комика сделал фотографии и видеозаписи здания ДК.

В ходе обыска у иностранца изъяли три бутылки с зажигательной смесью, обмотанные скотчем, а также два ножа, топор и саперную лопату.

Из-за угрозы безопасности концерт Воли, который должен был пройти в тот же вечер, был отменен. В социальных сетях комик сообщил, что шоу состояться не сможет «по техническим причинам».

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала завербованного Киевом гражданина Молдавии.