Масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением «Хезболлах» может произойти в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не заключат соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на разведывательные данные США.

Согласно источникам, обе стороны активно вооружаются и готовятся к возможному конфликту. Израиль в срочном порядке модернизирует своё военное оснащение и собирает солдат для возможного противостояния. Обострение ситуации в регионе вызывает серьёзные опасения у международного сообщества, которое призывает стороны к мирному урегулированию конфликта.

Напряжённость между Израилем и «Хезболлах» возрастала на протяжении последних месяцев, и отсутствие прогресса в переговорах между Израилем и ХАМАСом только усугубляет ситуацию. В случае эскалации конфликта последствия могут быть катастрофическими для всего региона, говорят специалисты.

Разведывательные данные США указывают на то, что обе стороны готовы к боевым действиям, и ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Международное сообщество продолжает следить за развитием событий, надеясь на мирное разрешение конфликта.

Ранее мы сообщали о том, что эксперты ООН выразили соболезнования семьям жертв теракта в Дагестане.