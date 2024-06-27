Эксперты ООН выразили соболезнования семьям жертв теракта в Дагестане

Эксперты ООН прокомментировали недавний террористический акт, который произошел в городах Дагестана. Данное заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС .

Эксперты направили свои соболезнования родным и близким погибших в результате нападения боевиков в Дербенте и Махачкале. Представители ООН также осудили любые атаки на религиозные учреждения, отметив, что это нарушает право на свободу вероисповедания. Кроме того, подобные акты насилия идут в разрез с любыми человеческими правами, заключили они.

В заявлении подчеркнули необходимость проведения специального расследования, а также поимки всех причастных к теракту. В конце документа стоит подпись специального докладчика организации, а также докладчика ООН по защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом.

Ранее ситуацию в Дагестане также прокомментировало правительство Саудовской Аравии. МИД государства аналогично осудил нападения на религиозные объекты и любые проявления терроризма.