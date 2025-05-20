Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства ДТП с дорогой иномаркой, которая загорелась
В Подмосковье иномарка влетела в отбойник и загорелась
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Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с «Маклареном», который на четвертом километре М-1 «Северный обход Одинцово» сначала врезался в отбойник, а потом загорелся.
По предварительной версии МВД, водитель 1981 года рождения, управляя иномаркой, сначала протаранил дорожное ограждение, после чего автомобиль загорелся. На данный момент неизвестно о состоянии как самого водителя, так и пассажира легковушки.
Напомним, что ранее стало известно о том, что в Иваново силовики устроили обыск у редактора телеканала «Барс»: предположительно, такие мероприятия могут быть связаны с делом о клевете с использованием служебного положения.