Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства ДТП с дорогой иномаркой, которая загорелась

Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с «Маклареном», который на четвертом километре М-1 «Северный обход Одинцово» сначала врезался в отбойник, а потом загорелся.

По предварительной версии МВД, водитель 1981 года рождения, управляя иномаркой, сначала протаранил дорожное ограждение, после чего автомобиль загорелся. На данный момент неизвестно о состоянии как самого водителя, так и пассажира легковушки.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Иваново силовики устроили обыск у редактора телеканала «Барс»: предположительно, такие мероприятия могут быть связаны с делом о клевете с использованием служебного положения.