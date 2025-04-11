Помилованную Карелину возможно избавят от долга в 308 тыс. руб.

Адвокат Дмитрий Аграновский сообщил РИА Новости, что гражданка США Ксения Карелина, осужденная за государственную измену, может быть избавлена от выплаты долга в размере 308 тыс. руб. благодаря указу о помиловании.

Как ранее сообщила ФСБ, россиянин Артур Петров, арестованный на Кипре по запросу США, был обменен при содействии ОАЭ на Ксению Карелину, признанную виновной в госизмене.

Карелина, обладающая также российским гражданством, получила 12 лет лишения свободы в колонии общего режима за финансовую поддержку иностранного государства. В апреле 2025 года она была помилована указом президента России. При этом Карелина оставила в России долгов на сумму более 300 тыс. руб.

Статья 85 Уголовного кодекса РФ (Помилование) предусматривает, что помилование может освободить осужденного как от основного, так и от дополнительного наказания.

Однако, как отметил юрист Дмитрий Кваша, если указ о помиловании Карелиной не содержит положений об отмене дополнительного наказания в виде штрафа, то он не подлежит списанию.

В таком случае, судебные приставы имеют право в рамках исполнительного производства арестовать счета Карелиной и конфисковать ее имущество на территории РФ для погашения долга.

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