Порядка 30 случаев нападения собак на детей зафиксировали в Подмосковье с начала года

Около тридцати случаев нападения собак на детей зафиксировали в Московской области с начала текущего года.

Треть из этих происшествий приходится на бездомных животных. Об этом в своих соцсетях сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

По словам детского омбудсмена, речь идет только о тех случаях нападения, когда родители пострадавших несовершеннолетних обращались за помощью в медучреждения.

Накануне в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, что с начала года в регионе по программе ОССВ отловили шесть тысяч бездомных собак. Животных стерилизовали и вакцинировали.

Ранее сообщалось, что главы муниципалитетов Подмосковья обсудят с правоохранителями вопросы миграционной повестки. Данную тему на еженедельном совещании поднял губернатор региона Андрей Воробьев.