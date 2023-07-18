Порядка 30 случаев нападения собак на детей зафиксировали в Подмосковье с начала года
Фото: [Unsplash]
Около тридцати случаев нападения собак на детей зафиксировали в Московской области с начала текущего года.
Треть из этих происшествий приходится на бездомных животных. Об этом в своих соцсетях сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
По словам детского омбудсмена, речь идет только о тех случаях нападения, когда родители пострадавших несовершеннолетних обращались за помощью в медучреждения.
Накануне в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, что с начала года в регионе по программе ОССВ отловили шесть тысяч бездомных собак. Животных стерилизовали и вакцинировали.
Ранее сообщалось, что главы муниципалитетов Подмосковья обсудят с правоохранителями вопросы миграционной повестки. Данную тему на еженедельном совещании поднял губернатор региона Андрей Воробьев.