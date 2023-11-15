Поскользнулся и упал в дробилку: прокуратура начала проверку после гибели рабочего в Мытищах
Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего на предприятии в Мытищах
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего на предприятии в городском округе Мытищи, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Трагедия произошла в понедельник. Сотрудник коммерческого предприятия поскользнулся и упал в дробильную машину при проведении производственных работ.
Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности на предприятии поручено провести Мытищинской городской прокуратуре.
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