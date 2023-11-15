Поскользнулся и упал в дробилку: прокуратура начала проверку после гибели рабочего в Мытищах

Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего на предприятии в городском округе Мытищи, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Трагедия произошла в понедельник. Сотрудник коммерческого предприятия поскользнулся и упал в дробильную машину при проведении производственных работ.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности на предприятии поручено провести Мытищинской городской прокуратуре.

Ранее сообщалось, что на свадьбе в подмосковном Пушкино произошла стрельба.