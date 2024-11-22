Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА над Курской и Белгородской областями

Российские силы ПВО вновь засекли над Курской и Белгородской области вражеские объекты. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

По данным пресс-службы военного ведомства, над Белгородской области в период с 20 до 21 часа были засечены четыре украинских беспилотника самолетного типа, с помощью которых могли быть совершены террористические акты на территории России.

Один вражеский БПЛА засекли в небе над Курской областью – он также был уничтожен. Напомним, что власти Украины, тем временем, потребовали от Запада новые системы ПВО от российских ракет «Орешник» – началась некая работа с партнерами.