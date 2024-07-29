После ЧП с поездом под Волгоградом были госпитализированы 30 человек

Стало известно, что в результате схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер 30 человек были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 29 июля, ссылаясь на данные от местных властей.

Уточнятся, что среди госпитализированных ровно половина оказались детьми. Все они были доставлены в Котельниковскую ЦРБ. Другие подробности уточняются.

Напомним, что ЧП случилось около 12:35 на перегоне Гремячая – Котельниково: грузовик стал переезжать пути на красный сигнал, в результате чего поезд просто врезался в транспортное средство, несмотря на примененное экстренное торможение. С рельсов сошли девять вагонов, семь из них перевернулись. Напомним, ранее сообщалось о том, что на указанном участке дороге приостановлено движение. Подробности в материале.