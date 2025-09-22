После налета беспилотников на Москву ФСБ и СКР хотят возбудить дело о теракте

Следственный комитет и ФСБ начали проверку после налета беспилотников на Москву. По ее итогам будет возбуждено уголовное дело о теракте. Власти заявили, что все дроны были уничтожены. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Атака беспилотников на столицу может получить юридическую квалификацию как террористический акт. По данным источника, следственные органы проводят проверку, после завершения которой планируют возбудить уголовное дело по статье 205 УК РФ.

Ключевой задачей органов станет установление организаторов атаки и точки запуска дронов. Параллельно будет дана оценка эффективности работы систем противовоздушной обороны Москвы. Власти уже сообщили об успешном отражении налета — по данным мэра Сергея Собянина, над городом сбили девять беспилотников. Жертвы и масштабные разрушения, по предварительной информации, отсутствуют.

Инцидент привел к временным изменениям в работе воздушного пространства. Росавиация ограничила вылеты и посадки в аэропортах Шереметьево и Внуково для обеспечения безопасности. О задержках или отменах рейсов в Жуковском не сообщалось.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Собянин сообщил о еще двух БПЛА сбитых на подлете к Москве.