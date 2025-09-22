Сергей Собянин сообщил о еще двух БПЛА сбитых на подлете к Москве

ПВО Минобороны уничтожила еще два вражеских беспилотных средства, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, о чем сообщил мэр города Сергей Собянин в личном телеграм-канале.

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали две воздушные цели, приближавшиеся к столице в ночное время. По предварительным данным, речь идет о беспилотниках-камикадзе. Падение обломков произошло без серьезных последствий — на земле не зафиксировано разрушений или пожаров.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале подтвердил, что на местах работают оперативные службы. Он призвал горожан сохранять спокойствие. Воздушная тревога, объявленная перед инцидентом, позволила минимизировать возможные риски.

Ранее сообщалось о том, что в Москве на фоне массированной атаки БПЛА отменили и задержали почти 40 рейсов.