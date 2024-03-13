После обстрела ВСУ в Белгородской области возникли перебои с электроснабжением

В Белгородской области после обстрела ВСУ возникли перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщает на своей официальной странице губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, город Грайворон вновь попал под обстрел вооруженных сил Украины. В результате атаки получило повреждения частное домовладение, а недалеко от администрации округа произошел еще один взрыв. В настоящее время в населенном пункте есть проблемы с подачей электроэнергии, которая поступает не во все части города. Идет работа над устранением неполадок. Согласно предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, что на Украине предложили выпускать из мест заключения осужденных, которые готовы отправиться воевать. Совсем скоро этот законопроект будет рассмотрен Верховной Радой. Его инициаторами стали председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк и ее 13 сторонников.