После взрыва на железной дороге в Башкирии с рельсов сошли 22 вагона с углем

В Башкирии на железной дороге произошел взрыв, в результате которого 22 вагона, перевозивших каменный уголь, сошли с рельсов. Об этом сообщила Baza.

Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 ноября на участке между станциями Дема и Черниковка. В результате взрыва многие вагоны перевернулись. Также были повреждены контактные опоры, контактная сеть и железнодорожные пути.

По предварительным данным, злоумышленник поместил устройство на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза показала, что взрыв был вызван бризантным взрывчатым веществом.

По данным Baza, сотрудники правоохранительных органов спустя два дня задержали подозреваемого в организации подрыва. Им оказался 31-летний житель Ставропольского края. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Диверсия».

Ранее об инциденте сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Отмечалось, что специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее также стало известно, что суд дал 22,5 года колонии россиянину за попытку подрыва железнодорожного пути в Воронежской области.