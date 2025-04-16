Посол России предупредил о последствиях поставок Германией ракет Taurus Украине

Потенциальная передача Германией Украине крылатых ракет Taurus может обострить отношения между Москвой и Берлином, не повлияв при этом на ход боевых действий. Об этом корреспонденту ТАСС заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

Российский посол в Германии Сергей Нечаев предостерег Берлин от возможной передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его словам, подобный шаг не приведет к изменению ситуации на фронте, но станет переломным моментом в отношениях между двумя странами.

Дипломат подчеркнул, что поставка такого оружия не только затянет конфликт и приведет к новым жертвам, но и создаст риск прямого участия западных военных. Он выразил сомнение, что украинские бойцы смогут самостоятельно управлять системами такого класса, что, по его мнению, вызывает вопросы о возможном присутствии немецких специалистов.

При этом Нечаев выразил надежду на то, что власти Германии учтут сигналы, ранее озвученные президентом России, и воздержатся от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации.

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