Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia в Пусане моряков отправят в Россию

Пострадавшие при взрыве на рефрижираторном судне Crystal Asia моряки будут доставлены в Россию. Об этом РИА Новости сообщил представитель правительства Приморского края.

Об инциденте на корабле стало известно 26 марта. Судно находилось в 8 км от порта Камчхон недалеко от Пусана. На борту находились 23 человека, 22 из которых — граждане РФ.

По информации представителя российского региона, шестеро членов экипажа получили травмы различной степени тяжести из-за осколков после взрыва, но их состояние оценивается как стабильное. Два моряка перенесли операции, и их жизни ничто не угрожает. Четверо других моряков получили медпомощь и сейчас находятся под наблюдением врачей.

«Предполагается, что экипаж останется на судне, а пострадавших - шесть человек - планируют отправлять на Родину по мере их выздоровлени

Он отметил, что Crystal Asia будет находится в порту Камчхон. Судно будут ремонтировать и, по предварительным данным, это займет не менее месяца.

Ранее сообщалось, что Панама аннулирует регистрацию у 128 судов, подпавших под санкции США.