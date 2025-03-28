Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia в Пусане моряков отправят в Россию
Моряки, пострадавшие при пожаре на судне Crystal Asia в Пусане, отправятся в РФ
Фото: [unsplash.com]
Пострадавшие при взрыве на рефрижираторном судне Crystal Asia моряки будут доставлены в Россию. Об этом РИА Новости сообщил представитель правительства Приморского края.
Об инциденте на корабле стало известно 26 марта. Судно находилось в 8 км от порта Камчхон недалеко от Пусана. На борту находились 23 человека, 22 из которых — граждане РФ.
По информации представителя российского региона, шестеро членов экипажа получили травмы различной степени тяжести из-за осколков после взрыва, но их состояние оценивается как стабильное. Два моряка перенесли операции, и их жизни ничто не угрожает. Четверо других моряков получили медпомощь и сейчас находятся под наблюдением врачей.
«Предполагается, что экипаж останется на судне, а пострадавших - шесть человек - планируют отправлять на Родину по мере их выздоровлени
Он отметил, что Crystal Asia будет находится в порту Камчхон. Судно будут ремонтировать и, по предварительным данным, это займет не менее месяца.
Ранее сообщалось, что Панама аннулирует регистрацию у 128 судов, подпавших под санкции США.