В Москве двух мужчин задержали за угрозы устроить теракт в метро

Сотрудники полиции задержали в Москве двух мужчин, которые врали об угрозе взрыва в метро. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на столичный главк МВД.

О странном мужчине в вагоне электропоезда на Сокольнической линии рассказали пассажиры. С их слов, человек сообщил в наличии в своей сумке взрывчатки. В тот же день стражам порядка поступило сообщение от женщины, рассказавшей о том, что рядом со входом на станцию метро «Щукинская» находится человек и грозится подорвать метрополитен.

Полицейские нашли и задержали фигурантов за несколько часов. Одним из «террористов» оказался 36-летний мужчина из Королева, а вторым 60-летний приезжий из Волгоградской области. Свои поступки хулиганы объяснить не смогли, сославшись на то, что в момент совершения противоправного деяния находились в состоянии алкогольного опьянения.

При проверке станций метро и прилегающих территории ничего опасного обнаружено не было. В отношении фигурантов возбудили уголовные дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Также они попали под административную ответственность за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.

Ранее сообщало о задержании мужчины, пытавшегося разрушить одну из стен Кремля с помощью молотка.