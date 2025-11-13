«Потеря связи на тренировке»: истребитель Су-30 рухнул в лесах Карелии

Двухместный военный истребитель Су-30 потерпел крушение в безлюдном районе Карелии в ходе планового учебно-тренировочного полета. По предварительной информации Министерства обороны, оба члена экипажа погибли. На борту самолета отсутствовал боезапас. Об этом сообщает ТАСС.

В Республике Карелия при выполнении планового учебного полета потерпел катастрофу истребитель Су-30. Как сообщили в Министерстве обороны, инцидент произошел вечером. Экипаж самолета, по предварительным данным, погиб.

Военное ведомство подчеркивает, что падение произошло в ненаселенном районе, что позволило избежать жертв на земле. Важной деталью стало и отсутствие боевого комплекта на борту самолета, что исключает риск детонации вооружения. Для выяснения причин трагедии на месте происшествия уже работает специальная комиссия. Рассматриваются различные версии, включая техническую неисправность и человеческий фактор.

