Пожар на складах в Раменском потушили спустя сутки

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на сладах в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел накануне днем. Сначала загорелся один склад с пластиковой продукцией, затем огонь моментально перекинулся на соседний. В итоге площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров.

Открытое горение было ликвидировано за пару часов, полностью пожар потушили только сегодня. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове загорелись четыре квартиры.