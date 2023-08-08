Пожар площадью свыше четырех тысяч «квадратов» произошел на базе по заготовке дров под Чеховом

Пожарные второй день тушат крупное возгорание на территории частной фирмы по заготовке дров в городском округе Чехов. Об этом сообщило РИАМО .

Уточняется, что за короткое время огонь распространился на площади свыше четырех тысяч квадратных метров. В настоящее время спасатели сократили территорию возгорания. Угроза близлежащим домам отсутствует.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания пока неизвестны. По некоторым данным, пожар мог возникнуть из-за непотушенного костра.

Ранее крупный пожар произошел на фабрике спортивных изделий под Дмитровом.