Пожар в производственном здании Петербурга потушили

В Санкт-Петербурге потушили пожар, произошедший в производственном здании, расположенном на Кондратьевском шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Ранее стало известно, что в Петербурге загорелся старейший завод радиоэлектроники «Авангард». В интернете сразу же распространились кадры пожара, возникшего на пятом этаже.

По информации МЧС, пламя охватило площадь около 100 кв. м. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, и уже к 05:42 мск пожар был локализован. Таким образом, пожарным удалось остановить распространение огня на другие здания.

В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий пожара, а причина его возникновения устанавливается.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что на китайском заводе в Гаоми произошел мощный пожар. На месте работали более 500 пожарных.