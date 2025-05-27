Мощный пожар разгорелся после взрыва на химическом заводе в Китае

В Китае после взрыва на расположенном в городском уезде Гаоми химическом заводе разгорелся мощный пожар. Как сообщил телеграм-канал SHOT, на предприятии работают свыше 500 человек и нет информации о том, остались ли внутри него люди.

Уточняется, что взрыв был такой силы, что оказались разбиты окна склада, находящегося на расстоянии свыше трех километров от эпицентра. В ликвидации ЧП принимают участие больше 200 работников экстренных служб.

Предприятие является собственность компании Shandong Youdao Chemical, самого большого в мире производителя пестицида хлорпирифоса. Каждый год там выпускается порядка 11 тыс. тонн вещества, с помощью которого борются с насекомыми. Сведения о количестве жертв и пострадавших, отсутствуют.

Ранее стало известно о том, что в Киеве раздались взрывы на заводе «Антонов», одном из ключевых производств по выпуску беспилотных летательных аппаратов для украинских военных.