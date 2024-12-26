Пожар в ТЦ «Кузьмич» в Подмосковье охватил 900 квадратных метров
Фото: [телеграм-канал МЧС России]
В подмосковном поселке Михайловская загорелся торговый центр «Кузьмич». Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.
О ЧП сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Борьбу с огнем ведут 29 специалистов, также задействовано 10 единиц техники. Угрозу распространения пожара удалось ликвидировать.
Утром 25 декабря прогремел мощный взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, после чего в здании начался пожар. Позже стало известно, что причиной пожара стало падение обломков БПЛА.
Ранее сообщалось о том, что с начала года в Подмосковье распространили более 50 тыс. информационных сообщений по противопожарной тематике.