В Евросоюзе вызвал беспокойство арест мэра Стамбула

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйяен выразила серьезную озабоченность после того, как под арест был помещен оппозиционный турецкий политик и мэр Стамбула Экрем Имамоглу, а еще попросила Турцию уважать ценности демократии. Об этом сообщило РИА Новости.

«Арест мэра вызывает глубокую обеспокоенность. Как член Совета Европы и кандидат на вступление в Евросоюз Турция должна уважать демократические ценности, в особенности права избранных деятелей», — выразила свое мнение фон дер Ляйен в ходе проходившей в Брюсселе пресс-конференции.

По ее же убеждению, Турции следует соблюдать фундаментальные принципы демократии.

Придерживающийся оппозиционных взглядов мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. На фоне данных событий, турецкая лира обновляла отрицательные рекорды. Так, в определенный момент в ходе торгов за один доллар просили больше 41 лиры.

Ранее стало известно, что после ареста Имамоглу в его доме прошел обыск, а еще было аннулировано действие полученного им диплома о высшем образовании, которое необходимо для участия в президентской гонке.