Правозащитник обратился к Лаврову из-за убийства россиянина в США

Правозащитник Иван Мельников направил главе МИД России Сергею Лаврову официальное обращение с просьбой вмешаться в расследование гибели россиянина Вадима Круглова. Инцидент произошел на знаменитом американском фестивале Burning Man в Неваде.

Мельников выразил серьезные опасения, что убийство могло быть совершено на почве национальной ненависти, и потребовал от Лаврова обратиться в Госдепартамент США. Цель — передача дела из офиса шерифа округа Першинг под юрисдикцию федеральных властей для обеспечения максимально объективного и прозрачного расследования.

По имеющимся данным, Круглова убили в палаточном лагере во время кульминационного ритуала сжигания чучела.

