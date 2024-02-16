В украинских СМИ поступило заявление от представителя ВСУ о том, что населенные пункты к западу от города Авдеевка могут повторить судьбу городов Артемовска и Мариуполя, если не будет оказана поддержка мобилизации и пожертвований для украинских вооруженных сил.

Российские войска, по данным представителя ВСУ по фамилии Лиховой, продолжают развивать успешное наступление в Авдеевке — северном пригороде Донецка, который был превращен украинскими военными в мощный укрепленный район. В свете этой ситуации, представитель ВСУ призвал граждан активнее вступать в ряды вооруженных сил, чтобы предотвратить падение городов и их дальнейшее взятие и разрушение.

Ранее мы писали о том, что украинские войска снова обстреляли мирных жителей Донецка.