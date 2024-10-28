При падении дрона ВСУ на промпредприятие в Воронежской области пострадал человек

Один человек пострадал во время падения украинского беспилотного летательного аппарата с последующим возгоранием на промышленное предприятие в Воронежской области, проинформировал в соцсетях глава региона Александр Гусев.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области системами ПВО и РЭБ было сбито не менее 10 украинских беспилотников. Было попадание в местный спиртзавод.

«Один человек пострадал при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии. Он получил легкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей», — написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что после падения дрона на предприятие там начался пожар, загорелись техническая постройка и одна емкость. Кроме того, ряд повреждений получили находившиеся поблизости два жилых дома. На месте в настоящее время работают региональные оперативные службы. Опасность атаки вражеских беспилотников в Воронежской области пока сохраняется, уточнил Гусев.

Напомним, МЧС назвало фейком сообщения о пожаре на Рязанском НПЗ, предприятие работает штатно.