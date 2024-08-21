При пожаре в Пролетарске пострадали 42 человека

При пожаре в Пролетарске Ростовской области пострадали 42 человека, сообщили ТАСС в медицинских службах.

18 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион подвергся атаке украинскими БПЛА. По его словам, в результате падения обломков беспилотников, которые сбила система противовоздушной обороны (ПВО), загорелись резервуары с дизельным топливом.

Как ранее сообщило РИА Новости, пожар охватил площадь 10 тыс. кв.м. По данным Baza, минимум 40 пожарных пострадали в результате тушения огня. У специалистов МЧС России диагностировали ожоги дыхательных путей и кожи. В регионе объявили добровольный сбор гуманитарной помощи пожарным.

Как отметили в медслужбах, госпитализация в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) потребовалась 15 людям. Также, уточнил источник, на амбулаторном лечении находятся 27 человек. Двое пострадавших проходят лечение в медучреждениях Пролетарского района, 7 — в больницах Ростова-на-Дону, 6 — Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что жители Пролетарска в ужасе оставляют дома из-за взрывов на нефтебазе.