При стрельбе в шведском городе Уппсала пострадали несколько человек

Издание «Рейтер» со ссылкой на свои источники в полиции сообщает о том, что во вторник в городе Уппсала в Швеции произошла стрельба.

По сообщению издания, во вторник в правоохранительные органы Уппсалы поступило сообщение о громких звуках, похожих на выстрелы — все произошло прямо в центре города. Позже стало известно, что в результате инцидента несколько человек получили ранения.

Тем временем в больнице Уппсалы комментировать состояние пострадавших не стали. Полицейские оцепили район, где случилось ЧП, и начали расследование.

Ранее стало известно, что подмосковные полицейские расследуют расстрел женщины, которая попала в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно, стрельба из травмата была открыта после замечания.