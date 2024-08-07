При взрыве в квартире в Лобне пострадал грузчик, который помогал разбирать вещи

Мужчина, который пострадал при взрыве в квартире в Лобне, оказался нанятым новыми жильцами грузчиком, который помогал разбирать вещи и выносить мусор, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В момент ЧП на месте находились сами хозяева квартиры и другие грузчики. Пострадавший получил травму руки, его госпитализировали.

Все произошло сегодня. По данным СМИ, бывший владелец квартиры складировал в жилище боеприпасы времен ВОВ. Установление всех обстоятельств случившегося контролирует прокуратура Московской области.