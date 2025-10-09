В Бельгии предотвратили серию терактов — полиция Антверпена арестовала трех исламистов, планировавших использовать дроны с самодельными бомбами для устранения местных политиков. Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранительные органы Бельгии объявили о ликвидации опасной террористической группы в Антверпене. Трое молодых людей, придерживающихся радикальных взглядов, подозреваются в подготовке масштабных покушений на политических деятелей. Их главным оружием должны были стать беспилотники, начиненные взрывчаткой.

В ходе спецоперации полиция провела серию обысков. В одной из квартир сыщики обнаружили не только компоненты для создания самодельных взрывных устройств и поражающие элементы, но и 3D-принтер. По данным следствия, аппарат мог использоваться для производства деталей, необходимых для осуществления атак.

Ранее сообщалось о том, что студенту из Петербурга дали 13 лет за госизмену и оправдание терроризма.