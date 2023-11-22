Прокуратура контролирует установление причин пожара с четырьмя погибшими в Люберцах

Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в коттедже в деревне Марусино под Люберцами.

На место ЧП выезжал Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Возгорание произошло минувшей ночью. В результате погибли четыре человека. Все они были членами одной семьи — дети семи и десяти лет, их отец и дедушка.

Также при пожаре пострадали мать и бабушка. Женщина 1988 года рождения отравилась угарным газом. Ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в квартире в подмосковном Чехове.