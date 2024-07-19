Прокуратура проверяет инцидент с Эдвардом Биллом на самокате в форме ДПС в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором блогер передвигается на электросамокате по автодороге в Одинцовском городском округе в одежде, визуально схожей с формой сотрудников ГАИ.

По информации из соцсетей, главным фигурантом дела является известный блогер Эдвард Билл. Он якобы придумал новый «пранк», раздобыв полицейскую форму с надписью «самокатная патрульная служба», и устроил «патрулирование» на самокате по улицам Одинцово.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку законности распространения видеоролика и соблюдению правил дорожного движения при его съемке. Одинцовская городская прокуратура также контролирует ход процессуальной проверки, проводимой территориальным управлением полиции.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку действия блогера могут быть расценены как неправомерное использование полицейской атрибутики и нарушение правил дорожного движения.

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