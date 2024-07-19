До конца июля в России примут законопроект о запрете треш-стримов

До завершения июля в России примут законопроект, по которому будут запрещены треш-стримы и проводить их станет невозможно. Об этом на своей официальной странице рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По словам депутата, после принятия законопроекта во 2-м и 3-м чтениях, он начнет работать уже в течение ближайших месяцев. В недалекой перспективе треш-стримеры лишатся аудитории, а еще не смогут заработать на подобном контенте в интернете.

Согласно проекту, попадающие под запрет материалы будут оказываться в реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено. Кроме того, владельцы социальных сетей будут отслеживать и блокировать контент, который представляет опасность.

Описанный законопроект является частью пакета подобных инициатив. Например, они предусматривают для треш-стримеров штрафы до 700 тысяч рублей и запрет на пользование интернетом.

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