Пропавшую школьницу из Курской области нашли спустя сутки поиска

В Железногорске Курской области завершились масштабные поиски девятилетней Мирославы Зуевой, которая исчезла накануне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Ребенок был найден спустя почти сутки интенсивных поисков, в которых принимали участие более 500 человек, включая добровольцев, сотрудников полиции и МЧС. Девочка была обнаружена в квартире подруги, к которой она направилась после того, как не вернулась домой вечером.

Как выяснилось, после того как Мирослава ушла от подруги, она сначала провела ночь в подъезде, а затем вернулась обратно. Об этом пишет Baza. При проверке жилья девочка не была найдена, и поиски продолжились. Позже, в ходе расследования, выяснилось, что ее местонахождение было связано с близким окружением.

Состояние девочки на момент обнаружения удовлетворительное, ей была оказана медицинская помощь. В настоящее время следственные органы проводят проверку обстоятельств исчезновения школьницы. По информации главы города, поисковая операция была проведена с максимальной мобилизацией сил, включая волонтеров и официальные службы.

Ранее сообщались другие подробности пропажи девятилетней девочки в Железногорске.