Протестующие в Сухуме ворвались в здание администрации президента Абхазии

В Сухуме группа протестующих проникла в здание администрации президента и на данный момент отказывается его покинуть, сообщил Sputnik. Они утверждают, что не уйдут, пока президент не сложит свои полномочия.

Напомним, что сегодня должен был состояться разбор законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией в парламенте Абхазии, однако депутаты решили перенести заседание на следующую неделю.

В то же время у здания парламента собирались недовольные граждане, которые сразу же заявили, что не собираются разойтись, пока законодательный орган не проголосует против принятия данного соглашения.

Ранее сообщалось, что здание парламента Абхазии подверглось разрушениям в результате действий сторонников оппозиции, которые проникли внутрь.