Прыжки из окон и спасение с крыш: подробности ликвидации мощного пожара в доме на Пресне

Число пострадавших при крупном пожаре в жилом доме на Пресненском Валу увеличилось до восьми человек, среди которых трое детей. Огонь, вспыхнувший в многоэтажке в центре Москвы, стремительно распространился на площадь 300 квадратных метров. Спасателям удалось вывести из горящего здания более 30 жителей, при этом 22 человека были эвакуированы из зон непосредственной опасности с помощью спецсредств. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Ситуация на месте происшествия осложнялась скоростью распространения пламени — по словам очевидцев, огонь за считанные минуты добрался до восьмого этажа. Из-за плотного задымления в подъездах люди оказались заблокированы в своих квартирах и были вынуждены спасаться на балконах. Один из жильцов, пытаясь покинуть горящее помещение, выпал из окна. Об этом пишет телеграм-канал SHOT. Сейчас на месте ЧП продолжается сложная спасательная операция: сотрудники МЧС пробиваются к неходячему пенсионеру, который не смог самостоятельно покинуть здание.

Для борьбы с огнем привлечены значительные силы экстренных служб, включая подразделения, работающие на крыше строения. Мониторинг скрытых очагов возгорания ведется с использованием беспилотной авиации. Из-за работы пожарных расчетов движение транспорта по улице Пресненский Вал полностью перекрыто в обоих направлениях. Специалисты продолжают осмотр поврежденных квартир и оказывают медицинскую помощь всем эвакуированным.

