Пушилин рассказал о работе российских военных по освобождению Авдеевки
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) предпринимают решительные шаги для скорейшего освобождения Авдеевки.
Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), в свою очередь, сталкиваются с серьезным наступлением и напором со стороны российских войск.
Согласно заявлению Дениса Пушилина, ситуация в регионе напряженная, и военные действия приобретают особую интенсивность в последние дни. ВС РФ предпринимают активные меры с целью освободить Авдеевку, что может существенно повлиять на ход боев в регионе и битву за Донбасс.
Власти Украины пока никак не комментировали ослабление позиций на фронте. Ранее мы писали о том, что украинские граждане могут остаться без пенсий и социальных выплат из-за проблем в бюджете и оборонных трат.