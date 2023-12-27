Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), в свою очередь, сталкиваются с серьезным наступлением и напором со стороны российских войск.

Согласно заявлению Дениса Пушилина, ситуация в регионе напряженная, и военные действия приобретают особую интенсивность в последние дни. ВС РФ предпринимают активные меры с целью освободить Авдеевку, что может существенно повлиять на ход боев в регионе и битву за Донбасс.

Власти Украины пока никак не комментировали ослабление позиций на фронте. Ранее мы писали о том, что украинские граждане могут остаться без пенсий и социальных выплат из-за проблем в бюджете и оборонных трат.