«Пусть позвонят и поговорят»: Зеленский пообещал дать адрес Орбана украинским военным

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой угрозой в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за блокировки Будапештом крупного финансового транша Евросоюза для Киева. По словам украинского лидера, если одно лицо в ЕС продолжит препятствовать выделению €90 млрд, он предоставит его адрес украинским военным, чтобы те могли «пообщаться на своем языке».

Зеленский выразил надежду, что Венгрия все же не станет блокировать помощь, и ВСУ получат необходимое оружие. В противном случае, как он заявил, украинские военные сами свяжутся с оппонентом. Такая риторика прозвучала на фоне давнего спора между Киевом и Будапештом из-за остановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

В ответ Орбан заявил, что Венгрия не намерена идти на компромиссы с Украиной в этом вопросе и готова отстаивать свою позицию, в том числе силовыми методами. Он подчеркнул, что Будапешт не уступит давлению и продолжит блокировать транш до урегулирования спора по «Дружбе». Таким образом, конфликт между двумя странами вышел на новый уровень эскалации, ставя под угрозу многомиллиардную помощь ЕС Украине.

