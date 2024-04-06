Путин поручил главе МЧС РФ срочно вылететь в Оренбургскую область в зону подтопления

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для борьбы с последствиями жесткого паводка.

Российский президент в курсе обострившего ЧП в Оренбургской области, где река Урал вышла из берегов и пределов дамбы после прорыва. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин уже поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в районы подтопления.

«Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия доя организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», — подтвердил Песков.

Напомним, прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Под угрозой подтопления более 4 тысяч домов. Прокуратура сообщала, что ЧП могло произойти из-за несвоевременных мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК РФ возбудил уголовное дело по двум статьям: «Халатность» и «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Ранее стало известно, что незадолго до прорыва дамбы власти ее проверили. Тем временем жители Орска жалуются на нехватку хлеба и другие проблемы на фоне буйства стихии.