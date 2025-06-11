Ким Чен Ын телеграммой поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с Днем России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные агентства «Ренхап» в среду.

Издание уточняет, что поздравительное послание представителю российского МИД было передано полномочным послом КНДР в России Син Хон Чхолем при личной встрече, но точное содержание самой телеграммы не приводится.

По данным СМИ, в этой поздравительной телеграмме может быть выражено стремление Ким Чен Ына к укреплению сотрудничества между Россией и КНДР.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что многие россияне на самом деле не знают историю появления Дня России и для большинства граждан нашей страны это стало дополнительным поводом отдохнуть.