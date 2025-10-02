Путин предупредил Киев о зеркальном ответе России на удары по Запорожской АЭС

Фото: [ Заседание Госсовета РФ по вопросу «О стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.»/Медиасток.рф ]

Владимир Путин заявил, что Киев должен задуматься о наличии АЭС на своей территории, поскольку Россия может зеркально ответить на удары по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин заявил, что украинская сторона, продолжая опасные обстрелы Запорожской АЭС, должна осознавать все риски. На заседании клуба «Валдай» он прямо указал, что на подконтрольной Украине территории также находятся действующие атомные объекты. Российский лидер призвал Киев задуматься над тем, что ничто не мешает Москве ответить зеркальными методами.

Ситуация вокруг крупнейшей в Европе атомной станции остается крайне напряженной. Международные наблюдатели неоднократно фиксировали обстрелы в ее окрестностях, предупреждая о риске ядерной аварии.

