Путин приехал в Курскую область и назвал главную задачу ВС РФ

Владимир Путин впервые с начала операции по освобождению курского приграничья посетил Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, президент РФ посетил пункт управления курской группировки. В первую очередь, он назвал главную задачу на ближайшее время – окончательно разгромить противника и освободить все территории от украинских боевиков. Также Путин выразил надежду, что все стоящие перед военными задачи будут безусловно исполнены, а еще предло

Во время своего выступления президент России (который, кстати, приехал в военной форме с армейским камуфляжем), назвал противодействующих ВС РФ и совершающих преступления против мирных граждан террористами. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также в среду выступил с докладом перед президентом о ситуации в приграничье.

Кстати, украинские террористы продолжают предпринимать последние отчаянные шаги в курской Судже - так, они пытаются просочиться внутрь малыми группами.