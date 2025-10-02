Путин: Россия активно ведет разработки новых гиперзвуковые ракетных системы

Россия продолжает разработку новых видов гиперзвукового оружия. Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, подтвердив, что все запланированные проекты в этой сфере находятся в активной фазе. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил о существующих комплексах, таких как «Кинжал» и межконтинентальный «Орешник», но акцентировал внимание на перспективных разработках. По его словам, работа над новыми системами ведется последовательно, и в скором времени можно ожидать конкретных результатов

