Путин: Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия

Россия выразила категорическую позицию по поводу ядерных амбиций Украины. Президент Владимир Путин заявил, что Москва примет любые меры, чтобы не допустить получения Киевом ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Казахстан сделал резонансное заявление о ситуации с возможным получением Украиной ядерного оружия. Он подчеркнул, что Россия не позволит развитию такого сценария, особенно с учетом продолжающихся боевых действий между странами. Об этом пишет РИА Новости.

С точки зрения президента, превращение Украины в ядерную державу создало бы угрозу глобальной безопасности, на которую Москва была бы вынуждена реагировать всеми доступными средствами. При этом российская сторона намерена пристально следить за каждым шагом Киева в этом направлении, чтобы пресечь любые попытки получения стратегического вооружения.

Заявление прозвучало в рамках государственного визита Путина в Казахстан. Встреча двух лидеров стала ключевым событием визита и затронула широкий спектр международных вопросов.

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